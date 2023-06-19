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Стали известны даты праздничных дней в 2024 году

В следующем году новогодние праздники в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году подготовил Минтруд. Ведомство представило календарь в Telegram.

Стали известны даты праздничных дней в 2024 году
© РИА Новости

Министерство напоминает, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Так, после новогодних каникул россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля.

Весной нерабочими днями будет промежуток с 8 по 10 марта, а также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. На майские праздники россияне смогут отдыхать два раза по четыре дня подряд.

Нерабочим днем традиционно будет 12 июня, также выходными назначены 3 и 4 ноября. Перед следующими новогодними каникулами россияне будут отдыхать 29, 30 и 31 декабря.

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