$83.65-0.3191.63+0.67

Госдеп: США не поддерживают независимость Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.

Такое заявление Блинкен сделал на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

МИД Китая назвал Тайвань главной проблемой в отношениях с Соединенными Штатами

Также Блинкен заверил, что США не планируют вступать в конфликт с Китаем.

Блинкен стал первым госсекретарем США, встретившимся с китайским лидером с 2018 года.

Перед переговорами с Си глава Госдепа встретился с куратором китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганем.

Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона оказались на низком уровне из-за неправильного восприятия Китая американцами. Он потребовал от США прекратить спекулировать на «китайской угрозе», отказаться от подавления научно-технического развития КНР и от вмешательства во внутренние дела страны.

Цинь в беседе с Блинкеном подчеркнул, что «ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом в китайско-американских отношениях и самым значительным риском» является тайваньский вопрос.

По данным Reuters, визит Блинкена может поспособствовать встрече Си с президентом США Джо Байденом позже в 2023 году.

65
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители