Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.

Такое заявление Блинкен сделал на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Также Блинкен заверил, что США не планируют вступать в конфликт с Китаем.

Блинкен стал первым госсекретарем США, встретившимся с китайским лидером с 2018 года.

Перед переговорами с Си глава Госдепа встретился с куратором китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганем.

Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона оказались на низком уровне из-за неправильного восприятия Китая американцами. Он потребовал от США прекратить спекулировать на «китайской угрозе», отказаться от подавления научно-технического развития КНР и от вмешательства во внутренние дела страны.

Цинь в беседе с Блинкеном подчеркнул, что «ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом в китайско-американских отношениях и самым значительным риском» является тайваньский вопрос.