Госдеп: США не поддерживают независимость Тайваня
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.
Такое заявление Блинкен сделал на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.
Также Блинкен заверил, что США не планируют вступать в конфликт с Китаем.
Блинкен стал первым госсекретарем США, встретившимся с китайским лидером с 2018 года.
Перед переговорами с Си глава Госдепа встретился с куратором китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И и главой МИД Китая Цинь Ганем.
Ван И заявил, что отношения Пекина и Вашингтона оказались на низком уровне из-за неправильного восприятия Китая американцами. Он потребовал от США прекратить спекулировать на «китайской угрозе», отказаться от подавления научно-технического развития КНР и от вмешательства во внутренние дела страны.
Цинь в беседе с Блинкеном подчеркнул, что «ядром основных интересов Китая, самым важным вопросом в китайско-американских отношениях и самым значительным риском» является тайваньский вопрос.
По данным Reuters, визит Блинкена может поспособствовать встрече Си с президентом США Джо Байденом позже в 2023 году.