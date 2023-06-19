В российский пассажирский лайнер ударила молния

В самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, летевшим из Абакана в Новосибирск.

«По сообщению инспекции аэропорта Толмачево на послеполетном осмотре обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом статического электричества на левом стабилизаторе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был отстранен от полетов.