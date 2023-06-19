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В российский пассажирский лайнер ударила молния

В самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В российский пассажирский лайнер ударила молния
© 123rf.com

Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, летевшим из Абакана в Новосибирск.

«По сообщению инспекции аэропорта Толмачево на послеполетном осмотре обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом статического электричества на левом стабилизаторе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был отстранен от полетов.

Ранее в июне российский самолет столкнулся с птицами во время посадки. Уточняется, что инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Москвы в Ульяновск.

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