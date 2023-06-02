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Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса

globallookpress.com

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Хельсинки назвал выгоду США от украинского кризиса. Слова государственного деятеля в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация на Украине усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской Народной Республики (КНР).

«Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — считает он.

При этом госсекретарь отметил, что украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Bloomberg: Россия запустила процесс глобального отказа от доллара

США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Так, Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях, напоминает агентство.

Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) решила активизировать использование валют стран-участниц в региональной торговле и инвестициях.

Россия уничтожила защищавшую военную инфраструктуру ПВО Киева

globallookpress.com

Российские силы в ночь на 2 июня нанесли удар по средствам ПВО Украины, которые прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные подчеркнули, что все назначенные цели были уничтожены.

Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». В районе села Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов, а в районе херсонского села Золотая Балка был сбит украинский Су-25.

«Газпром» остановит прокачку газа через «Турецкий поток»

TurkStream/Vladimir Solntsev

«Газпром» приостановит прокачку по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток». Транспортировка не будет осуществляться в течение недели, сообщает пресс-служба компании.

Временная остановка поставок связана с плановым ежегодным техобслуживанием газопровода. Его будут проводить с 5 по 12 июня.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С его помощью осуществляются поставки в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Остановка прокачки через Турцию сократит поставки в страны ЕС минимум в два раза.

Песков: обеспечение безопасности РФ исключает членство Украины в НАТО

Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО. Как сообщает газета ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что расширение Североатлантического альянса - это один из главных раздражителей и потенциальная проблема Москвы.

«Многие страны Европы, как не странно, отдают себе в этом отчет. Но, к сожалению, в НАТО музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что государства Европы являются лишь «послушными инструментами» в оркестре США.

В Индии заявили о надежде на участие России в саммите G20

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что в Нью-Дели надеются на участие России в саммите лидеров G20, который пройдет в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году Индия председательствует в G20. Саммит пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели в очном формате.

«Подготовка к саммиту Группы двадцати с учетом председательства Индии - важный вопрос. Надеемся, что Россия примет участие», - подчеркнул Багчи.

В марте официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают участия Владимира Путина в саммите G20.

Россию обвинили в создании угрозы в Балтийском море

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) обвинил российских военных в действиях, создающих угрозу безопасности региона. Заявление глав МИД стран организации приводит ТАСС.

По их утверждению, российские флот и авиация своими «агрессивными, провокационными и неоправданными операциями» нарушали общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе.

«Эти операции представляют собой угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи», — говорится в сообщении СГБМ, который выразил глубокую озабоченность безопасностью региона Балтийского моря.

Какие именно действия Совет счел угрожающими безопасности, не уточняется.

Орбан призвал не допустить наступления Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт призывает не допустить наступления Украины, чтобы избежать новых жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что у атакующей стороны потери могут оказаться втрое выше, чем у обороняющейся.

«Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня», - заявил венгерский премьер.

Он призвал ЕС сделать все, что в силах блока, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, пока Украина не начала наступление.

Суд отказался снять с Галкина* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск юмориста и телеведущего Максима Галкина* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года.

Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.

Кубок Стэнли в этом году не привезут в Россию

Кубок Стэнли, который вручается за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в этом году не привезут в Россию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.