Песков: обеспечение безопасности РФ исключает членство Украины в НАТО
Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО. Как сообщает газета ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что расширение Североатлантического альянса - это один из главных раздражителей и потенциальная проблема Москвы.
«Многие страны Европы, как не странно, отдают себе в этом отчет. Но, к сожалению, в НАТО музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что государства Европы являются лишь «послушными инструментами» в оркестре США.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке считают реальным вступление Украины. Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, получит ли Киев официальное приглашение на следующем саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.