Песков: обеспечение безопасности РФ исключает членство Украины в НАТО

Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО. Как сообщает газета ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что расширение Североатлантического альянса - это один из главных раздражителей и потенциальная проблема Москвы.

«Многие страны Европы, как не странно, отдают себе в этом отчет. Но, к сожалению, в НАТО музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что государства Европы являются лишь «послушными инструментами» в оркестре США.