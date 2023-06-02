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Песков: обеспечение безопасности РФ исключает членство Украины в НАТО

Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО. Как сообщает газета ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: обеспечение безопасности РФ исключает членство Украины в НАТО
© тасс

Он отметил, что расширение Североатлантического альянса - это один из главных раздражителей и потенциальная проблема Москвы.

«Многие страны Европы, как не странно, отдают себе в этом отчет. Но, к сожалению, в НАТО музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что государства Европы являются лишь «послушными инструментами» в оркестре США.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в блоке считают реальным вступление Украины. Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, получит ли Киев официальное приглашение на следующем саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

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