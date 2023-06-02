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Россию обвинили в создании угрозы в Балтийском море

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) обвинил российских военных в действиях, создающих угрозу безопасности региона. Заявление глав МИД стран организации приводит ТАСС.

Россию обвинили в создании угрозы в Балтийском море
© Lenta.ru

По их утверждению, российские флот и авиация своими «агрессивными, провокационными и неоправданными операциями» нарушали общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе.

«Эти операции представляют собой угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи», — говорится в сообщении СГБМ, который выразил глубокую озабоченность безопасностью региона Балтийского моря.

Какие именно действия Совет счел угрожающими безопасности, не уточняется.

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Кроме того, организация подтвердила намерение стран-участников продолжать отказ от импорта российского топлива.

В мае прошлого года Россия вышла из Совета государств Балтийского моря. Перед этим, в марте 2022 года, страны-участницы СГБМ приостановили деятельность России в нем.

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