Россию обвинили в создании угрозы в Балтийском море

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) обвинил российских военных в действиях, создающих угрозу безопасности региона. Заявление глав МИД стран организации приводит ТАСС.
По их утверждению, российские флот и авиация своими «агрессивными, провокационными и неоправданными операциями» нарушали общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе.
«Эти операции представляют собой угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи», — говорится в сообщении СГБМ, который выразил глубокую озабоченность безопасностью региона Балтийского моря.
Какие именно действия Совет счел угрожающими безопасности, не уточняется.
Кроме того, организация подтвердила намерение стран-участников продолжать отказ от импорта российского топлива.
В мае прошлого года Россия вышла из Совета государств Балтийского моря. Перед этим, в марте 2022 года, страны-участницы СГБМ приостановили деятельность России в нем.