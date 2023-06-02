Россию обвинили в создании угрозы в Балтийском море

Совет государств Балтийского моря (СГБМ) обвинил российских военных в действиях, создающих угрозу безопасности региона. Заявление глав МИД стран организации приводит ТАСС.

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По их утверждению, российские флот и авиация своими «агрессивными, провокационными и неоправданными операциями» нарушали общепринятые стандарты безопасности на море и в воздухе.

«Эти операции представляют собой угрозу безопасности воздушной и морской навигации и связи», — говорится в сообщении СГБМ, который выразил глубокую озабоченность безопасностью региона Балтийского моря.

Какие именно действия Совет счел угрожающими безопасности, не уточняется.

Кроме того, организация подтвердила намерение стран-участников продолжать отказ от импорта российского топлива.