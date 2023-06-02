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Россия уничтожила защищавшую военную инфраструктуру ПВО Киева

Российские силы в ночь на 2 июня нанесли удар по средствам ПВО Украины, которые прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Россия уничтожила защищавшую военную инфраструктуру ПВО Киева
© ТАСС

Военные подчеркнули, что все назначенные цели были уничтожены.

Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». В районе села Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов, а в районе херсонского села Золотая Балка был сбит украинский Су-25.

Российские силы нанесли удар по аэродромам ВСУ

Утром 16 мая система ПВО Patriot, находившаяся неподалеку от Киева, была повреждена в результате удара России.

В Минобороны РФ заявили, что была уничтожена радиолокационная станция этой системы ПВО и пять пусковых установок.

Military Watch Magazine писал, что Patriot лишился всех 32 ракет, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Издание утверждает, что только этот залп из 32 ракет обошелся примерно в 96 миллионов долларов.

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