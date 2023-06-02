Россия уничтожила защищавшую военную инфраструктуру ПВО Киева

Российские силы в ночь на 2 июня нанесли удар по средствам ПВО Украины, которые прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные подчеркнули, что все назначенные цели были уничтожены.

Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». В районе села Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов, а в районе херсонского села Золотая Балка был сбит украинский Су-25.

Утром 16 мая система ПВО Patriot, находившаяся неподалеку от Киева, была повреждена в результате удара России.

В Минобороны РФ заявили, что была уничтожена радиолокационная станция этой системы ПВО и пять пусковых установок.