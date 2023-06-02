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Орбан призвал не допустить наступления Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт призывает не допустить наступления Украины, чтобы избежать новых жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что у атакующей стороны потери могут оказаться втрое выше, чем у обороняющейся.

«Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня», - заявил венгерский премьер.

Он призвал ЕС сделать все, что в силах блока, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, пока Украина не начала наступление.

Также Орбан заверил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать против России. По его словам, «ни один здравомыслящий человек, слышавший о Второй мировой войне», не позволит себе допускать мысли о конфликте с РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.

Он подчеркнул, что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией.

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