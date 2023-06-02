Орбан призвал не допустить наступления Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт призывает не допустить наступления Украины, чтобы избежать новых жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.
Орбан подчеркнул, что у атакующей стороны потери могут оказаться втрое выше, чем у обороняющейся.
«Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня», - заявил венгерский премьер.
Он призвал ЕС сделать все, что в силах блока, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, пока Украина не начала наступление.
Также Орбан заверил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать против России. По его словам, «ни один здравомыслящий человек, слышавший о Второй мировой войне», не позволит себе допускать мысли о конфликте с РФ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.
Он подчеркнул, что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией.