Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт призывает не допустить наступления Украины, чтобы избежать новых жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что у атакующей стороны потери могут оказаться втрое выше, чем у обороняющейся.

«Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня», - заявил венгерский премьер.

Он призвал ЕС сделать все, что в силах блока, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, пока Украина не начала наступление.

Также Орбан заверил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать против России. По его словам, «ни один здравомыслящий человек, слышавший о Второй мировой войне», не позволит себе допускать мысли о конфликте с РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО.