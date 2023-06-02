$80.88-0.0987.10+0.52

Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Хельсинки назвал выгоду США от украинского кризиса. Слова государственного деятеля в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация на Украине усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской Народной Республики (КНР).

«Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — считает он.

При этом госсекретарь отметил, что украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Зеленский обратился с просьбой к Байдену

Ранее Блинкен заявил, что страна поприветствует любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров об Украине.

1 июня глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов к «жесткой конкуренции» с Китаем и параллельно с этим настроен на совместную работу. По его словам, США и Китай должны иметь возможность совместно работать над решением общих вызовов, таких как изменения климата.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий