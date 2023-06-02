Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Хельсинки назвал выгоду США от украинского кризиса. Слова государственного деятеля в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация на Украине усилила возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китайской Народной Республики (КНР).

«Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены», — считает он.

При этом госсекретарь отметил, что украинский кризис не отвлек внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Блинкен заявил, что страна поприветствует любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров об Украине.