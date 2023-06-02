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В Индии заявили о надежде на участие России в саммите G20

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что в Нью-Дели надеются на участие России в саммите лидеров G20, который пройдет в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

В Индии заявили о надежде на участие России в саммите G20
© РИА Новости

В 2023 году Индия председательствует в G20. Саммит пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели в очном формате.

«Подготовка к саммиту Группы двадцати с учетом председательства Индии - важный вопрос. Надеемся, что Россия примет участие», - подчеркнул Багчи.

В марте официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают участия Владимира Путина в саммите G20.

Песков подчеркивал, что Россия продолжает полноформатное участие в G20, но решение о поездке на саммит пока не принято.

В Bloomberg сообщали, что Кремль освободил график российского президента на случай участия в саммите.

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