Суд отказал Галкину* в снятии статуса иноагента

Суд отказался снять с Галкина* статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск юмориста и телеведущего Максима Галкина к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.
Сегодня суд вынес решение по иску артиста.
«Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления», - пояснила представитель Замоскворецкого суда Москвы.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что юморист Максим Галкин* пытается почистить историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов.
*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ