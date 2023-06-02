Суд отказал Галкину* в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск юмориста и телеведущего Максима Галкина к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.