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Суд отказался снять с Галкина* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск юмориста и телеведущего Максима Галкина к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отказал Галкину* в снятии статуса иноагента
© РИА Новости

Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.

Сегодня суд вынес решение по иску артиста.

«Суд отказал Галкину* в удовлетворении его административного заявления», - пояснила представитель Замоскворецкого суда Москвы.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что юморист Максим Галкин* пытается почистить историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

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