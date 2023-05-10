Пока вы не уснули: Ответ Путина на атаку дронов на Кремль и отмена визового режима для Грузии

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Стал известен ответ Путина на вопрос об атаке дронов на Кремль

РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ ответил на вопрос об атаке дронов на Кремль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, встреча главы государства с журналистами прошла накануне Дня Победы. Путин заявил, что в этих дронах нет ничего особенного.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Президент России Владимир Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Согласно изменениям, граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.

В «Транснефти» заявили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

В отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» совершили попытку террористического акта. Об этом сообщили в «Транснефти», передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта», - подчеркнул официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он уточнил, что компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Замглавы МИД Сергей Рябков назначен официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В Польше дали новое название Калининграду и области

Стало известно, что в Польше со вчерашнего дня вступило в силу решение о переименовании Калининграда и Калининградской области. Комиссия по географическим названиям порекомендовала гражданам использовать польское название, которое звучит как «Крулевец» и «Крулевецкая» область. Об этом рассказало издание «Калининград Медиа».

Решение по поводу переименования Калининграда было принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польши еще 12 апреля.

Беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области

В Воронежской области два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования», - говорится в сообщении.

Гусев также добавил, что в настоящее время реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.

Боррель назвал способ немедленно закончить конфликт на Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил за дальнейшее оказание Западом поддержки Украине, поскольку, по его мнению, без нее Киеву пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.

"Нужно продолжать помогать Украине", - подчеркнул он, выступая в ночь на среду в интервью телеканалу Sexta.



"Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение несколько дней, - сказал глава дипломатии Евросоюза. - И все, война окончена".

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира ограничила деятельность в России

globallookpress.com

Компания SLB (прежнее название — Schlumberger), которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Об этом сообщает Reuters.

SLB объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций. В связи с этим компания усилила контроль за поставками оборудования и техники из США, Великобритании, Евросоюза и Канады, а также закрыла российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению, форумам и данным, которые хранятся в западных странах/

СМИ: Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ

Турция договорилась с Россией об отсрочке оплаты за природный газ до 2024 года на сумму 600 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о том, что Россия является одним из ключевых поставщиков газа в страну. Ее доля оценивается в 44%. При этом некоторая часть поставок оплачивается Турцией в российской национальной валюте.

Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым двигателем

SAIPA Shahin

Иранская компания SAIPA планирует установить новый двигатель ME16 на свои машины и начать их продажи в России. Об этом сообщает местное издание Charkhan.com.