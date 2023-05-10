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В «Транснефти» заявили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

В отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» совершили попытку террористического акта. Об этом сообщили в «Транснефти», передает ТАСС.

В «Транснефти» заявили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»
© РИА Новости

В компании подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

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