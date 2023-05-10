Замглавы МИД Сергей Рябков назначен официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин .

Отмечается, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Обновленный вариант был подписан через 9 лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Адаптированный договор ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.