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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Замглавы МИД Сергей Рябков назначен официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Рябков: Россия будет уведомлять США о пусках МБР по соглашению от 1988 года

Отмечается, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Обновленный вариант был подписан через 9 лет на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Адаптированный договор ратифицировали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

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