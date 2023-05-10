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Боррель: без западной поддержки Украине пришлось бы сдаться в течение нескольких дней

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил за дальнейшее оказание Западом поддержки Украине, поскольку, по его мнению, без нее Киеву пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.

"Нужно продолжать помогать Украине", - подчеркнул он, выступая в ночь на среду в интервью телеканалу Sexta.

"Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение несколько дней, - сказал глава дипломатии Евросоюза. - И все, война окончена".

При этом Боррель утверждал, что ЕС "не является воюющей стороной" в конфликте, поскольку "не вмешивается напрямую". "Те, кто говорит: "Хочу мира, и для его достижения лучше всего, чтобы европейцы прекратили помогать Украине", честно говоря, я не знаю, в каком мире они живут", - добавил он.

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