Президент России Владимир Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Согласно изменениям, граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.

Также Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и разрешил продажи туров в республику.

Напомним, что особый порядок пересечения границы был введен после военного конфликта в 2008 году. Грузия в 2011 году отменила визовый режим — россияне могут находиться в стране до одного года.