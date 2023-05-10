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Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Президент России Владимир Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

Согласно изменениям, граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Исключения составляют въезжающие в РФ в целях работы, либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе для получения образования.

Также Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и разрешил продажи туров в республику.

Товарооборот России и Грузии вырос на 50% по итогам 2022 года

Напомним, что особый порядок пересечения границы был введен после военного конфликта в 2008 году. Грузия в 2011 году отменила визовый режим — россияне могут находиться в стране до одного года.

К отмене визового режима с Грузией ранее призывали в Госдуме. В феврале первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выступает за восстановление прямого авиасообщения и упрощение визового режима.

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