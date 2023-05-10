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Власти: беспилотники попытались атаковать военный объект в Воронежской области

В Воронежской области два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать военный объект в Воронежской области
© globallookpress.com

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования», - говорится в сообщении.

Гусев также добавил, что в настоящее время реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал село Ольховатка в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП и один автомобиль. Строительные бригады уже начали восстанавливать поврежденные объекты.

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