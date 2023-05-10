Беспилотники ВСУ пытались атаковать военный объект в Воронежской области

В Воронежской области два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования», - говорится в сообщении.

Гусев также добавил, что в настоящее время реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.