Стал известен ответ Путина на вопрос об атаке дронов на Кремль

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ ответил на вопрос об атаке дронов на Кремль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, встреча главы государства с журналистами прошла накануне Дня Победы. Путин заявил, что в этих дронах нет ничего особенного.

«[Беспилотник] сделан из проволоки и современных, правда, материалов <...> такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 граммов тротила», — цитирует «Ъ» слова президента.

Отмечается, что встреча Путина с главредами была короткой из-за приезда лидеров стран Содружества Независимых Государств.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огареве.