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В Польше дали новое название Калининграду и области

Стало известно, что в Польше со вчерашнего дня вступило в силу решение о переименовании Калининграда и Калининградской области. Комиссия по географическим названиям порекомендовала гражданам использовать польское название, которое звучит как «Крулевец» и «Крулевецкая» область. Об этом рассказало издание «Калининград Медиа».

Польша переименовала Калининград
© РИА Новости

Решение по поводу переименования Калининграда было принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польши еще 12 апреля. Раньше этот город среди поляков тоже был известен как Królewiec, а не Кенигсберг. По информации комиссии, нынешнее название является «искусственным решением», которое не имеет отношения к региону. Вдобавок поляки не одобряют имя Михаила Калинина.

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Также переименование связано с проведением СВО на Украине. «Каждое государство имеет право использовать в своем языке традиционные названия, которые формируют его культурное наследие. Оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых им имен», - подчеркнули в комиссии.

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