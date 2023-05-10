Польша переименовала Калининград

Стало известно, что в Польше со вчерашнего дня вступило в силу решение о переименовании Калининграда и Калининградской области. Комиссия по географическим названиям порекомендовала гражданам использовать польское название, которое звучит как «Крулевец» и «Крулевецкая» область. Об этом рассказало издание «Калининград Медиа».

Решение по поводу переименования Калининграда было принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польши еще 12 апреля. Раньше этот город среди поляков тоже был известен как Królewiec, а не Кенигсберг. По информации комиссии, нынешнее название является «искусственным решением», которое не имеет отношения к региону. Вдобавок поляки не одобряют имя Михаила Калинина.