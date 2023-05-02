Пока вы не уснули: Шойгу о потерях ВСУ и снижение стоимости газа из РФ для Молдавии

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Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц, передает ТАСС.

По его данным, потери украинской стороны составили более 15 тысяч человек. Министр напомнил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — пояснил Шойгу.

Стоимость газа из России для Молдавии снизится

Стоимость российского газа для Молдавии уменьшится до $660 за тысячу кубометров в мае 2023 года. Об этом в Telegram-канале написал председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $660,76 за 1 тыс. куб. м», — отметил Чебан.

Медведев отреагировал на петицию с призывом создать орден Бандеры

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале появившуюся петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой учредить орден Степана Бандеры.

В ответ на это Медведев предложил «не мелочиться» и учредить орден в трех степенях, чтобы была возможность «носить на ленте через плечо». Он также предложил учредить орден имени Евгена Коновальца и медаль Романа Шухевича.

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини. Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи», — написал он.

Российским депутатам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить лицам, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, иметь недвижимость в иностранных государствах. Документ размещен во вторник в думской базе данных.

В частности, речь идет о депутатах Госдумы и сенаторах, федеральных министрах, лицах, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате.

Песков напомнил о целях спецоперации

Спецоперация направлена на исключение угрозы для России со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Главное — ведётся специальная военная операция, которая направлена то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны», — сказал Песков.

Умер модельер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин скончался сегодня. Об этом сообщил Первый канал.

О смерти Юдашкина сообщила его супруга. Валентину Абрамовичу было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Он родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. В 1986 году с отличием окончил Московский индустриальный техникум. Его первая коллекция была представлена в 1991 году в Париже. В 1994 и 1996 годах модельер создал костюмы для олимпийской сборной России.

В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 Мая

Российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.

В Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУМВД

В Мелитополе Запорожской области совершено покушение на заместителя начальника регионального ГУ МВД. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СК РФ, у ворот его дома взорвалась самодельная бомба. Взрывное устройство сработало, когда мужчина открыл ворота, выходя на работу. В настоящее время он госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

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Тренер по волейболу екатеринбургской спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов погиб в зоне СВО. Денис Валерьевич погиб в бою, прикрывая собой товарищей от минометного обстрела.

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу, – написали в официальном сообществе спортивной школы «Уралочка» им. Н. В. Карполя. – За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт».

Стали известны подробности избиения баскетболиста Шведа

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана, в котором он отдыхал с женой и друзьями. Отбивать спортсмена от нападавших пришлось сотрудникам заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.