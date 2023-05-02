$80.51-1.0588.37-1.83

Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности на 9 Мая

Российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

Песков: Путин выступит с речью на Красной площади 9 Мая

По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая.

В отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны сообщили, что Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к Дню Победы.

47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий