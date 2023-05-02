Спецоперация направлена на исключение угрозы для России со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков .

«Главное — ведётся специальная военная операция, которая направлена то, чтобы в корне исключить угрозы для нашей страны», — сказал Песков.

Ранее он заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.