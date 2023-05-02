Медведев отреагировал на петицию с призывом создать орден Бандеры

В ответ на это Медведев предложил «не мелочиться» и учредить орден в трех степенях, чтобы была возможность «носить на ленте через плечо». Он также предложил учредить орден имени Евгена Коновальца и медаль Романа Шухевича.

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини. Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи», — написал он.

По его мнению, прославлять нужно «всех европейских нацистов скопом», так как это сейчас стало основной европейской идеологией. Медведев также предложил учредить и орден самого Зеленского, «на всякий случай».