Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц, передает ТАСС .

По его данным, потери украинской стороны составили более 15 тысяч человек. Министр напомнил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.