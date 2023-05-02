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Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц, передает ТАСС.

Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц
© РИА Новости

По его данным, потери украинской стороны составили более 15 тысяч человек. Министр напомнил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — пояснил Шойгу.

По словам главы Минобороны, российские военнослужащие уже получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику.

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