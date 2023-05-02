Российским депутатам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

В Госдуму внесли законопроект о запрете парламентариям иметь недвижимость за рубежом
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить лицам, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, иметь недвижимость в иностранных государствах. Документ размещен во вторник в думской базе данных.
В частности, речь идет о депутатах Госдумы и сенаторах, федеральных министрах, лицах, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате.
Авторы инициативы напомнили, что сейчас лица, занимающие "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России. Однако эта категория лиц пока имеет право владеть недвижимым имуществом в иностранных государствах, указано в пояснительной записке.
В ЛДПР считают, что "в сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда".
"Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - указано в документе.