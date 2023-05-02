Российским депутатам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить лицам, занимающим критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности, иметь недвижимость в иностранных государствах. Документ размещен во вторник в думской базе данных.

В частности, речь идет о депутатах Госдумы и сенаторах, федеральных министрах, лицах, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате.

Авторы инициативы напомнили, что сейчас лица, занимающие "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России. Однако эта категория лиц пока имеет право владеть недвижимым имуществом в иностранных государствах, указано в пояснительной записке.

В ЛДПР считают, что "в сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда".