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СМИ: умер модельер Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин скончался сегодня. Об этом сообщил Первый канал.

Умер модельер Валентин Юдашкин
© РИА Новости

О смерти Юдашкина сообщила его супруга. Валентину Абрамовичу было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Он родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. В 1986 году с отличием окончил Московский индустриальный техникум. Его первая коллекция была представлена в 1991 году в Париже. В 1994 и 1996 годах модельер создал костюмы для олимпийской сборной России.

Юдашкина называли гениальным модельером, признанным мастером мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.

В 2016 году у него нашли онкологическое заболевание — рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера резко ухудшилось.

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