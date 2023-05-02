Умер модельер Валентин Юдашкин

О смерти Юдашкина сообщила его супруга. Валентину Абрамовичу было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Он родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. В 1986 году с отличием окончил Московский индустриальный техникум. Его первая коллекция была представлена в 1991 году в Париже. В 1994 и 1996 годах модельер создал костюмы для олимпийской сборной России.

Юдашкина называли гениальным модельером, признанным мастером мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино.