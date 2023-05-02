В Мелитополе Запорожской области совершено покушение на заместителя начальника регионального ГУ МВД. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СК РФ, у ворот его дома взорвалась самодельная бомба. Взрывное устройство сработало, когда мужчина открыл ворота, выходя на работу. В настоящее время он госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее покушение было совершено на экс-главу поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева. В начале апреля был взорван его автомобиль.