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СМИ: в Мелитополе совершено покушение на замначальника областного ГУМВД

В Мелитополе Запорожской области совершено покушение на заместителя начальника регионального ГУ МВД. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СК РФ, у ворот его дома взорвалась самодельная бомба. Взрывное устройство сработало, когда мужчина открыл ворота, выходя на работу. В настоящее время он госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее покушение было совершено на экс-главу поселка Акимовка в Запорожской области Максима Зубарева. В начале апреля был взорван его автомобиль.

На днях глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что состояние Зубарева улучшается. По его словам, мужчина пошел на поправку опережающими темпами. По оценкам врачей, его состояние было тяжелым, поэтому Рогов назвал его сегодняшнее состояние «настоящим чудом».

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