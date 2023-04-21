Пока вы не уснули: признание МО Украины по Артемовску и Медведев о "вечном враге РФ"

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В Минобороны Украины признали продвижение России в Артемовске

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, российские части продвигаются вперед, заявила заместитель главы министерства обороны (МО) Украины Анна Маляр. Ее слова передает РИА Новости.

«Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается», — сообщила Маляр.

Она тут же указала, что при этом части Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обороняются, но и сами атакуют, а ситуация в городе остается под контролем.

«Вечный враг России»: Медведев о новых санкциях Лондона

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Лондона против российских правоохранителей и назвал Британию «вечным врагом» России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Великобритания ввела санкции против нескольких россиян после приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России), который также имеет британское гражданство.

Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, фейках о российской армии и о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Албания отменила безвиз для россиян

Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, который в предыдущие годы действовал с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в РФ.

Дипломаты заявили, что решение было принято «в соответствии с поправками Совета Министров Республики Албания от в 20.04.2023 года в Постановление № 858 от 29.12.2021 года». Ранее безвиз действовал в сезон отпусков - так страна стимулировала интерес российских туристов.

NORAD: истребители США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщила о перехвате двух российских самолетов в зоне ПВО США.

Сообщается, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были замечены 17 апреля в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски.

Криптобиржа Binance разрешила оплачивать депозиты российскими картами

Российские клиенты криптобиржи Binance получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ, передает агентство «Прайм».

Информация была подтверждена в службе поддержки биржи. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте.

В России заочно арестовали журналиста Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом, генпрокуратура объявила его деятельность нежелательной) Христо Грозева за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Первая часть статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), которую вменяют Грозеву, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Суд назначил журналисту два месяца ареста, которые «следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ».

Столтенберг: все страны НАТО согласны на членство Украины

Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Как сообщает РИА Новости, об этом в пятницу, 21 апреля, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на военной базе «Рамштайн».

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — заявил генсек, отметив, что сейчас главное внимание союзники уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

Он также рассказал, что во время встречи представители стран НАТО обсудят возможность предоставления Украине различных типов самолетов. Столтенберг напомнил, что Польша и Словакия уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29.

Для бывшего главреда Nexta Протасевича запросили десять лет тюрьмы

Белорусское гособвинение попросило приговорить бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды к представителям власти и силовикам и по другим статьям (всего их шесть).

Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.

Министр обороны ФРГ назвал «нормальными» атаки ВСУ на территории России

Немецкий министр обороны Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если при этом не страдают мирные жители. Об этом он заявил ZDF.

Писториус отметил, что считает допустимыми операции, которые проводятся с целью отрезать пути снабжения российской армии.

«[Это] абсолютно нормально <…>, но до тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», - подчеркнул министр.

Комментируя красные линии в поставках западного оружия Украине, Писториус заявил, что нельзя поставлять Киеву типы бомб, запрещенные многими странами мира.

Российский шахматист-чемпион сменил гражданство на сербское

Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на ФИДЕ).

23-летний шахматист будет представлять Сербию. В феврале стало известно, что ФИДЕ разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.