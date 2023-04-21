В России заочно арестовали журналиста Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом, генпрокуратура объявила его деятельность нежелательной) Христо Грозева за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Первая часть статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), которую вменяют Грозеву, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Суд назначил журналисту два месяца ареста, которые «следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ».

Детали дела о незаконном пересечении границы не приводятся.

В 2022 году МВД России объявило Грозева в розыск по делу о распространении фейков о российской армии.