Медведев назвал вечного врага России

«Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели «Битлз»…» - заключил Медведев.