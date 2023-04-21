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9 минут назад

«Вечный враг России»: Медведев о новых санкциях Лондона

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Лондона против российских правоохранителей и назвал Британию «вечным врагом» России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал вечного врага России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Великобритания ввела санкции против нескольких россиян после приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России), который также имеет британское гражданство.

Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, фейках о российской армии и о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Санкции Британии коснулись следователя по особо важным делам, занимавшегося делом Кара-Мурзы*, судьи, вынесшей приговор, и нескольких сотрудников ФСБ.

«Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан», - так прокомментировал санкции Медведев.

Его удивила «святая уверенность» Лондона, что британские санкции - это «страшное наказание» и представители властей РФ «будут биться в истерике по этому поводу».

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По мнению Медведева, «конфликт устаревшей формы» (то есть «вырождающейся британской монархии») и «глумливого содержания» в виде премьеров Борис Джонсона, Терезы Мэй и Риши Сунака «создает весьма причудливых тварей».

«Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели «Битлз»…» - заключил Медведев.

*Владимир Кара-Мурза включен Минюстом в реестр иноагентов

Политика,Тереза Мэй,Дмитрий Медведев,ФСБ,Совет безопасности РФ,
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