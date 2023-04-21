Албания отменила безвиз для россиян
Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, который в предыдущие годы действовал с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в РФ.
Дипломаты заявили, что решение было принято «в соответствии с поправками Совета Министров Республики Албания от в 20.04.2023 года в Постановление № 858 от 29.12.2021 года». Ранее безвиз действовал в сезон отпусков - так страна стимулировала интерес российских туристов.
Теперь для посещения Албании россиянам придется оформлять визу в соответствии с целью поездки.
Ранее безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, а Черногория сократила летнее пребывание граждан РФ без визы с 90 до 30 дней.
В 2022 году Северная Македония и Албания начали официальные переговоры о своем вступлении в ЕС. В Еврокомиссии подчеркивали, что успех переговоров будет зависит от того, насколько быстро страны смогут обеспечить применение у себя законов и правил ЕС, принципов правового государства и успешную борьбу с коррупцией.