Албания отменила безвиз для россиян

Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян, который в предыдущие годы действовал с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в РФ.

Дипломаты заявили, что решение было принято «в соответствии с поправками Совета Министров Республики Албания от в 20.04.2023 года в Постановление № 858 от 29.12.2021 года». Ранее безвиз действовал в сезон отпусков - так страна стимулировала интерес российских туристов.

Теперь для посещения Албании россиянам придется оформлять визу в соответствии с целью поездки.

Ранее безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, а Черногория сократила летнее пребывание граждан РФ без визы с 90 до 30 дней.