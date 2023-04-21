Для бывшего главреда Nexta Протасевича запросили десять лет тюрьмы

Белорусское гособвинение попросило приговорить бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

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В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды к представителям власти и силовикам и по другим статьям (всего их шесть).

Протасевич был задержан после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Протасевич. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

Сначала Протасевич находился в СИЗО, затем был переведен под домашний арест.

При назначении наказания Протасевичу гособвинитель попросила учесть, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием.