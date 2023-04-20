Истребители США перехватили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщила о перехвате двух российских самолетов в зоне ПВО США.
Сообщается, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были замечены 17 апреля в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски.
Российские самолеты были перехвачены и сопровождены поднятыми при их обнаружении истребителями F-16 и F-22, а также самолетом снабжения Boeing KC-135 Stratotankers и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.
"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация", - подчеркнули в NORAD.
Ранее сообщалось о вылете российского истребителя на перехват самолета-разведчика ВВС США.