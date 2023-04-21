Немецкий министр обороны Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если при этом не страдают мирные жители. Об этом он заявил ZDF.

Писториус отметил, что считает допустимыми операции, которые проводятся с целью отрезать пути снабжения российской армии.

«[Это] абсолютно нормально <…>, но до тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», - подчеркнул министр.

Комментируя красные линии в поставках западного оружия Украине, Писториус заявил, что нельзя поставлять Киеву типы бомб, запрещенные многими странами мира.

Немецкий министр также подчеркнул, что членство Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

«Дверь приоткрыта, но сейчас не время решать», - сказал он.

Писториус объяснил, что возможность членства Украины в оборонном союзе надо взвесить после окончания боевых действий, а не «сейчас из солидарности».

Целью ЕС Писториус назвал помочь Украине одержать победу.

«Это не обязательно означает, что победа должна быть одержана военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с уходом русских», - подчеркнул он.