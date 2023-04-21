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Столтенберг: все страны НАТО согласны на членство Украины

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Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Как сообщает РИА Новости, об этом в пятницу, 21 апреля, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на военной базе «Рамштайн».

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — заявил генсек, отметив, что сейчас главное внимание союзники уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

Он также рассказал, что во время встречи представители стран НАТО обсудят возможность предоставления Украине различных типов самолетов. Столтенберг напомнил, что Польша и Словакия уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29.

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Напомним, что в четверг, 20 апреля, Столтенберг посетил Киев с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. После встречи генсек НАТО заявил, что общая поддержка Украины превысила 150 млрд евро, а союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники.

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