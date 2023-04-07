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39 минут назад

Пока вы не уснули: сроки контрнаступления ВСУ и снижение курсов доллара и евро к рублю

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Госсекретарь США назвал сроки украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели, при этом именно украинцам необходимо принять решение, возвращать ли Крым. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke и Ouest-France, пишет ntv.

По его словам, Вашингтон поддержит действия ВСУ.

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В Госдуме предупредили Армению о последствиях участия в учениях НАТО

Ереван совершил «серьёзную ошибку». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Реагировать мы будем, естественно, отрицательно. И позиция Армении нас очень расстраивает. К сожалению, понимаем, что это серьёзная ошибка. И она будет иметь определённые политические последствия».

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Курсы доллара и евро к рублю начали снижаться

Курсы доллара и евро начали снижаться к рублю на торгах Московской биржи днем 7 апреля, сообщает РБК. К 15:10 доллар подешевел до 81,06 рубля, евро — до 88,6 рубля.

РБК отмечает, что снижение доллара составило 0,38 процента, а евро — 0,61 процента.

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Ирак не пустил российский Boeing в свое пространство

Ирак отказался впускать в свое небо самолет авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в египетский Шарм-Эль-Шейх. Об этом сообщает URA.RU.

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Братислава обвинила российских техников в порче словацких Миг-29

Wikipedia commons

Российские технические специалисты, возможно, намеренно вызвали неисправности истребителей МиГ-29, которые принадлежат Вооруженным силам Словакии. Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя.

Недавно Миг-29 были переданы Украине, поскольку словацкая армия не использовала их с августа 2022 года. При передаче выяснилось, что самолеты неисправны.

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Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

Вооруженный мужчина предпринял попытку прорваться в здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками», - заявил источник агентства.

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NYT: США передавали ВСУ координаты для убийства генералов армии РФ

Американская военная разведка передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты военных баз российской армии для убийства генералов ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

"На протяжении всего конфликта США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов, а также других ключевых узлах на российских военных линиях", — говорится в статье.

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Мать военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову

Мать военного корреспондента и блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) простила Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого он погиб. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

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Politico: Саакашвили заявил, что умирает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает, находясь под арестом. Об этом он написал в своей статье для Politico.

Саакашвили заявил, что стал политзаключенным в стране, которую он на посту президента пытался «переориентировать на демократию и Запад».

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Кержаков рассказал, почему решил уехать из России

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков раскрыл в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном подробности своего отъезда из России.

Он заявил, что соответствующее решение было принято осенью прошлого года. Вместе с тем он подчеркнул, что это не эмиграция.

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