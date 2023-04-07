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22 минуты назад

Братислава обвинила российских техников в порче словацких Миг-29

Lenta.ru

Российские технические специалисты, возможно, намеренно вызвали неисправности истребителей МиГ-29, которые принадлежат Вооруженным силам Словакии. Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя.

Недавно Миг-29 были переданы Украине, поскольку словацкая армия не использовала их с августа 2022 года. При передаче выяснилось, что самолеты неисправны.

«Они могли летать, но не были боеспособны. Украинские специалисты приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты», — пояснил министр.

Надь предположил, что дефекты были преднамеренно созданы российскими техниками, которые до прошлого года обслуживали самолеты на авиабазе Слиач в Словакии. Он отметил, что полиция расследовала этот инцидент, но не смогла доказать факт намеренной порчи двигателей самолетов.

На Украине раскрыли число полученных истребителей МиГ-29

Ранее Словакия и Украина подписали межправительственное соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29. 23 марта стало известно, что Братислава передала Киеву первые четыре истребителя.

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