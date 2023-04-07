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1 час назад

В Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ

Лера Букина

Вооруженный мужчина предпринял попытку прорваться в здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками», - заявил источник агентства.

Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте.

Источник также отметил, что нарушителя удалось оперативно задержать. По словам собеседника, мотив поступка мужчина не смог объяснить.

Он также проинформировал, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Источник агентства отметил, что оружие изъяли и направили на экспертизу. Согласно предварительной информации, с собой у мужчины был пневматический пистолет.

В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Задержанного направили на обследование в психиатрическое отделение.

Появились кадры пожара в здании Минобороны в Москве

Ранее сообщалось, что в Калининграде был задержан 63-летний местный житель, открывший стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранившего двух человек.

Происшествия,Минобороны России,
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