Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

Вооруженный мужчина предпринял попытку прорваться в здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками», - заявил источник агентства.

Уточняется, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте.

Источник также отметил, что нарушителя удалось оперативно задержать. По словам собеседника, мотив поступка мужчина не смог объяснить.

Он также проинформировал, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Источник агентства отметил, что оружие изъяли и направили на экспертизу. Согласно предварительной информации, с собой у мужчины был пневматический пистолет.

В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Задержанного направили на обследование в психиатрическое отделение.