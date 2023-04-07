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30 минут назад

NYT: разведка США передавала ВСУ координаты для убийства генералов российской армии

Газета.Ruиещё 2

Американская военная разведка передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты военных баз российской армии для убийства генералов ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

"На протяжении всего конфликта США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов, а также других ключевых узлах на российских военных линиях", — говорится в статье.

По данным газеты, именно эти разведывательные сведения позволили украинским войскам "убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта".

Подоляк озвучил условия для начала украинского контрнаступления

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что конфликт на Украине завершится летом 2023 года поражением Киева в связи с неудачным контрнаступлением украинских войск. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Видео,Скотт Риттер,Владимир Путин,Горячая новость,
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