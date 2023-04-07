"На протяжении всего конфликта США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов, а также других ключевых узлах на российских военных линиях", — говорится в статье.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что конфликт на Украине завершится летом 2023 года поражением Киева в связи с неудачным контрнаступлением украинских войск. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.