Госсекретарь США назвал сроки украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели, при этом именно украинцам необходимо принять решение, возвращать ли Крым. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke и Ouest-France, пишет ntv.

По его словам, Вашингтон поддержит действия ВСУ.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен учитывать мнение украинцев», — сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что США совместно с партнерами обязались оказывать помощь Киеву в защите территориальной целостности станы и «сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжить отвоевывать территории».

Ранее Зеленский заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он пообещал, что Крым «снова станет свободным и безопасным» и Киев «вернет все свои территории». При этом, по его словам, Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, которое должен поставить Запад.