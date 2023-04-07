$79.50+0.1487.10+0.37
34 минуты назад

Госсекретарь США назвал сроки украинского контрнаступления

Алиса Селезнёва

Контрнаступление Украины может начаться в ближайшие недели, при этом именно украинцам необходимо принять решение, возвращать ли Крым. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke и Ouest-France, пишет ntv.

По его словам, Вашингтон поддержит действия ВСУ.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен учитывать мнение украинцев», — сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что США совместно с партнерами обязались оказывать помощь Киеву в защите территориальной целостности станы и «сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжить отвоевывать территории».

Ранее Зеленский заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Он пообещал, что Крым «снова станет свободным и безопасным» и Киев «вернет все свои территории». При этом, по его словам, Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружения, которое должен поставить Запад.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что, помимо поставок оружия, сроки контрнаступления зависят и от тренировок украинских военнослужащих, а также планирования Генеральным штабом ВСУ всех деталей операции.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Генштаб,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий