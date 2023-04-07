Politico: Саакашвили заявил, что умирает

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает, находясь под арестом. Об этом он написал в своей статье для Politico.

Саакашвили заявил, что стал политзаключенным в стране, которую он на посту президента пытался «переориентировать на демократию и Запад».

Он отметил, что лидеры Европы и США хвалили его за отстаивание демократии и свободного рынка, а также за прекращение фактического контроля над страной со стороны организованных преступных групп. Саакашвили подчеркнул, что в 2005 году был номинирован на Нобелевскую премию мира сенаторами Хиллари Клинтон и Джоном Маккейном.

«Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной. <…> В заключении мое здоровье резко ухудшилось. Сейчас я умираю», — написал Саакашвили.

По его словам, его «систематически пытали, физически и психологически», и пытались отравить. Саакашвили заявил, что в заключении у него развилось более 20 болезней.

Саакашвили призвал США и международное сообщество «сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь», оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции.

«Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что всего у его клиента выявили более десятка заболеваний.

Осенью 2022-го Саакашвили заявили, что независимые врачи при аппарате омбудсмена и зарубежные медики выявили в его организме следы отравления ядом. Медицинские отчеты, с которыми ознакомились журналисты Politico, выявили «следы ртути и мышьяка» в его волосах и ногтях. По словам представителей грузинского политика, все болезни, которые у него обнаружили, могут быть вызваны отравлением.