Ирак не пустил российский Boeing в свое пространство

Как уточняется, Ирак не назвал причины отказа впускать в свое пространство российских самолет, несмотря на то, что он уже не в первый раз выполнял этот рейс. Отмечается, что Boeing 737 40 минут кружил у границ с Ираком, после чего вынужденно ушел на дозаправку в Сочи. В итоге лайнер прилетел в египетский курорт с 4-часовой задержкой.