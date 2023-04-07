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53 минуты назад

Ирак не пустил российский Boeing в свое пространство

Елена Прошина

Ирак отказался впускать в свое небо самолет авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в египетский Шарм-Эль-Шейх. Об этом сообщает URA.RU.

Как уточняется, Ирак не назвал причины отказа впускать в свое пространство российских самолет, несмотря на то, что он уже не в первый раз выполнял этот рейс. Отмечается, что Boeing 737 40 минут кружил у границ с Ираком, после чего вынужденно ушел на дозаправку в Сочи. В итоге лайнер прилетел в египетский курорт с 4-часовой задержкой.

Одной из причин недопуска самолета мог стать крупнейший за последние годы ракетный обстрел Израиля с территории Ливана, который произошел накануне вечером.

Россия начала терять самолеты из-за санкций

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург – Владивосток вынужденно сел на запасной аэродром в Хабаровске. Причиной такой смены курса стала плохая погода.

Происшествия,Видео,Boeing,Авиакомпания Россия,
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