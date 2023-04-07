В Госдуме предупредили Армению о последствиях участия в учениях НАТО

«Пытаться заигрывать с НАТО — да, а в альянс вряд ли. Учитывая ситуацию в Армении, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, это им не надо. Но раскачивать ситуацию вокруг границы РФ для них очень важно. Что они не переставали, и не будут переставать делать. НАТО раскачивает, поэтому они будут разыгрывать армянскую карту. А армяне, сегодняшнее руководство Армении, поддаются на эти провокации».