В Госдуме предупредили Армению о последствиях участия в учениях НАТО

Ереван совершил «серьёзную ошибку». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Реагировать мы будем, естественно, отрицательно. И позиция Армении нас очень расстраивает. К сожалению, понимаем, что это серьёзная ошибка. И она будет иметь определённые политические последствия».
Как отметил депутат, шансов на вступление в НАТО у Армении немного. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — создать конфликтную ситуацию у российской границы.
«Пытаться заигрывать с НАТО — да, а в альянс вряд ли. Учитывая ситуацию в Армении, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, это им не надо. Но раскачивать ситуацию вокруг границы РФ для них очень важно. Что они не переставали, и не будут переставать делать. НАТО раскачивает, поэтому они будут разыгрывать армянскую карту. А армяне, сегодняшнее руководство Армении, поддаются на эти провокации».
Ранее Минобороны Армении сообщило, что армянские военные планируют принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году. Речь идёт об учениях, организованных командованием Сухопутных войск США — сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction.