Пока вы не уснули: Путин об участии чеченцев в СВО и каков госдолг России

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Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Zuma/TACC

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал документы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно повестке заседания, Ниинисте подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала». Это финальная точка ратификации всех необходимых документов на уровне Финляндии.

Путин высказался об участии чеченцев в СВО

Бойцы из Чечни, принимающие участие в спецоперации на Украине, сражаются за Россию и проявляют при этом свои лучшие качества. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Съезда народа Чеченской Республики, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил мужество, отвагу и товарищескую взаимовыручку выходцев из Чечни, участвующих в специальной военной операции (СВО). Также Путин подчеркнул последовательную приверженность чеченского народа «идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества».

Мишустин назвал уровень госдолга РФ

Размер российского госдолга оценивается в 15 процентов ВВП. Так, страна обгоняет многие другие развивающиеся государства по данному показателю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, передает агентство «Прайм».

Россия, как утверждает премьер, в текущих условиях чувствует себя «уверенно» и «комфортно». Он добавил, что за краткосрочным бюджетным дефицитом не последуют серьезные риски для страны.

В МИД России высказались о сотрудничестве с МУС

Россия никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС), заявила во время брифинга в четверг, 23 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция доступна на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Россия не сотрудничает и не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, несмотря на призывы, которые теперь оттуда мы слышим. Это еще более абсурдная ситуация, нежели можно было бы себе представить», — отметила она.

Мишустин высказался об отмене ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует очень серьезного обсуждения. Так об этом высказался премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы кабмина, ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые хотят поступить в ведущие университеты.

Милохин и Моргенштерн* попали в аварию в Таиланде

Покинувшие Россию тиктокер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) попали в аварию на тайском острове Пхукет. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, знаменитости ехали на скутере, не справились с управлением и врезались в автомобиль местного жителя. Кто был за рулем в момент аварии неизвестно, о пострадавших не сообщается.

* — признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента

Медведев заявил, что в России в 2023 году произведут 1500 танков

Российский военно-промышленный комплекс в этом году одних только танков произведет 1,5 тысячи штук, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Он предложил прокалькулировать, сколько их получит Украина "даже по самым оптимистичным расчетам".

«Чикаго» отказался от акции в поддержку ЛГБТ из-за российского закона

Twitter «Чикаго Блэкхоукс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, во время которой игроки должны были надеть на разминку радужные свитера. Об этом сообщает CBC.

По информации источника, хоккеисты «индейцев» собирались выйти в форме с ЛГБТ-инициалами на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», однако в конечном итоге руководство «Чикаго» отказалось от этой акции.

В ЕС ответили на вопрос о новом пакете санкций против России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что сейчас Евросоюз сконцентрирован на выполнении уже введенных санкций.

«Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время [не обсуждается]. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», - сказал Кристерссон.

Актриса Семина выразила недовольство своей пенсией

Актриса Тамара Семина выразила недовольство своей пенсией, она считает выплаты оскорбительными. Об этом звезда рассказала в беседе с «Московским комсомольцем».