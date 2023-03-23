Путин высказался об участии чеченцев в СВО

Бойцы из Чечни, принимающие участие в спецоперации на Украине, сражаются за Россию и проявляют при этом свои лучшие качества. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Съезда народа Чеченской Республики, текст которого опубликован на сайте Кремля.