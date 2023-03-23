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4 минуты назад

Путин высказался об участии чеченцев в СВО

Lenta.ruиещё 1

Бойцы из Чечни, принимающие участие в спецоперации на Украине, сражаются за Россию и проявляют при этом свои лучшие качества. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Съезда народа Чеченской Республики, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин высказался об участии чеченцев в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства отметил мужество, отвагу и товарищескую взаимовыручку выходцев из Чечни, участвующих в специальной военной операции (СВО). Также Путин подчеркнул последовательную приверженность чеченского народа «идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества».

Съезд народа Чечни приурочен к 20-летию конституции республики. 23 марта 2003 года на территории Чечни прошел референдум, участники которого подтвердили свой выбор в пользу нахождения республики в составе Российской Федерации.

Армия,Владимир Путин,
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