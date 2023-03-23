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43 минуты назад

В ЕС ответили на вопрос о новом пакете санкций против России

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что сейчас Евросоюз сконцентрирован на выполнении уже введенных санкций.

«Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время [не обсуждается]. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», - сказал Кристерссон.

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В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России.

Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка.

Также ЕС запретил гражданам РФ руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры блока.

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