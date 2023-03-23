Милохин и Моргенштерн* попали в аварию в Таиланде

Покинувшие Россию тиктокер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) попали в аварию на тайском острове Пхукет. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, знаменитости ехали на скутере, не справились с управлением и врезались в автомобиль местного жителя. Кто был за рулем в момент аварии неизвестно, о пострадавших не сообщается.

Напомним, что в 2022 году Милохин уехал из России и обосновался в США. В своих социальных сетях отъезд он объяснял усталостью и нехваткой сил.

Моргенштерн* уехал из России после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет. Ему пригрозили уголовным делом по возвращении в страну, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала клип исполнителя под названием «Клип за десять лямов» нарушающим закон «О рекламе». Кроме того, его оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках и клипах. Позднее рэпера внесли в список иноагентов.