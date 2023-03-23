Актриса Семина выразила недовольство своей пенсией

Актриса Тамара Семина выразила недовольство своей пенсией, она считает выплаты оскорбительными. Об этом звезда рассказала в беседе с «Московским комсомольцем».

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По словам артистки, за звание «Народной артистки РСФСР» она получает надбавку в размере 30 тыс. рублей и даже с ней считает свою пенсию оскорблением.

«Киноартисты — самые нищие в нашей богатейшей стране. Лично я 65 лет, самых прекрасных, отдала актерским работам. А сейчас я должна ждать копеечку. Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит», - пожаловалась звезда фильма «Вечный зов».

Точный размер пенсии Семина отказалась называть, но добавила, что 100 тыс. рублей было бы неплохо получать. Актриса считает, что сыграла множество прекрасных ролей, при этом нигде не повторяясь. Однако вознаграждение она получает, по ее мнению, скромное.

«Не унижайте меня, ради Бога, не лезьте в душу. Нужно бить во все колокола – как не стыдно платить такие пенсии актерам? У меня что ни роль – лучшая актерская работа», - сказала Семина.