Медведев заявил, что в России в 2023 году произведут 1500 танков

Российский военно-промышленный комплекс в этом году одних только танков произведет 1,5 тысячи штук, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

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Он предложил прокалькулировать, сколько их получит Украина "даже по самым оптимистичным расчетам".

За последний год ВПК страны изменился, подчеркнул Медведев. По его словам, большинство предприятий работают в три смены и с колес отдают прямо в войска самые современные виды вооружений.