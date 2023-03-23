Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал документы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно повестке заседания, Ниинисте подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала». Это финальная точка ратификации всех необходимых документов на уровне Финляндии.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Финляндия решила отказаться от нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО. Официальное заявление правительства страны было опубликовано 15 мая 2022 года. Парламент Финляндии одобрил доклад правительства 17 мая, а уже 1 марта 2022 года согласовал законопроекты о вступлении страны в блок.
На данный момент заявку страны в НАТО одобрили 28 из 30 членов, кроме Венгрии и Турции. Финляндии станет полноправным членом Североатлантического альянса сразу после завершения ратификации заявки Анкарой и Будапештом.