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1 час назад

Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Никита Бородкин

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал документы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно повестке заседания, Ниинисте подписал «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора и Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала». Это финальная точка ратификации всех необходимых документов на уровне Финляндии.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Финляндия решила отказаться от нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО. Официальное заявление правительства страны было опубликовано 15 мая 2022 года. Парламент Финляндии одобрил доклад правительства 17 мая, а уже 1 марта 2022 года согласовал законопроекты о вступлении страны в блок.

На данный момент заявку страны в НАТО одобрили 28 из 30 членов, кроме Венгрии и Турции. Финляндии станет полноправным членом Североатлантического альянса сразу после завершения ратификации заявки Анкарой и Будапештом.

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